محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2020

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الخميس نتيجة الدور الثانى والامتحان التكميلى للمتخلفين بعذر عن امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.





أوضح عبداللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن عدد الذين تقدموا للامتحان التكميلى 572 طالبا حضر منهم 529 طالبا وتغيب 43 طالبا وبلغت نسبة النجاح 100% .









والطلاب الذين لهم دور ثان بلغ عددهم 108 حضر 35 طالبا وتغيب 73 طالبا وبلغت نسبة النجاح 100%.









وقدم محافظ الأقصر التهنئة لجميع الطلاب وتمنى لهم دوام التوفيق.



