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تعليم

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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شمس يونس
اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الخميس نتيجة الدور الثانى والامتحان التكميلى للمتخلفين بعذر عن امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.  

أوضح عبداللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن عدد الذين تقدموا للامتحان التكميلى 572 طالبا حضر منهم 529 طالبا وتغيب 43 طالبا وبلغت نسبة النجاح 100% .


والطلاب الذين لهم دور ثان بلغ عددهم 108 حضر 35 طالبا وتغيب 73 طالبا  وبلغت نسبة النجاح 100%.


وقدم محافظ الأقصر التهنئة لجميع الطلاب وتمنى لهم دوام التوفيق. 

جدير بالذكر أن الامتحان التكميلي عقد للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول.
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