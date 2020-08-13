محمد صلاح: خروج أي لاعب من الأهلي والزمالك خسارة له.. والمال أصبح لغة الاحتراف

علق محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بطنطا على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، مشيرًا إلى أن كل من يرحل عن الأهلي والزمالك يعد خاسرًا.









وكان الأهلي أعلن أمس في بيان رسمي أن رمضان صبحي خارج حسابات النادي بعدما أبلغهم برغبته في اللعب ضمن صفوف بيراميدز.









وقال في تصريحات إذاعية عبر أثير "راديو مصر": "أي لاعب يرحل عن الأهلي أو الزمالك خاسر، وأصبح اللاعبون يبحثون عن المال".









وتابع: "لو رمضان صبحي لعب في أوروبا كانت قيمته ستزيد، لأن سنّه لا تزال صغيرة، انضمام اللاعب لنادي بيراميدز أمر يخصه هو فقط، والانتماء للقميص الذي يرتديه اللاعب".









وواصل: "الاحتراف أصبح مفتوحًا، وكل شخص من حقه أن يبحث عن مصلحته فقط".









وعن توليه القيادة الفنية لفريق طنطا، اختتم: "الأمر تحدٍ كبير بالنسبة لي، ولدينا عدد كبير من اللاعبين، وأتمنى تقديم مستوي جيد مع الفريق".