بيدرو في مواجهة طلعت يوسف.. مدرسة الأهلي أم العقل السكندري ينتصر في معركة الجونة والاتحاد

تستأنف مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز المصري في نسخته رقم 61، بإقامة مباراة الاتحاد السكندري بقيادة القدير طلعت يوسف مع منافسه الجونة بقيادة بيدرو بارني، بإستاد خالد بشارة.





ومن المقرر أن يواجه الجونة منافسه الاتحاد غداََ الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراََ.





ويخوض الجونة مباراة الغد بعقلية أهلاوية خالصة، حيث يقود الادارة الفنية بيدرو بارني مساعد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، ويرافقه رضا شحاته وحسان غالي نجما القلعة الحمراء السابقين.





ويعتبر صفوف فريق الجونة هو مجموعة خالصة من لاعبي الأهلي، حيث يقود الهجوم أحمد ياسر ريان، ومحمد ناجي جدو، وفي الوسط اكرم توفيق ويوجد العديد من اللاعبين المميزين المعارين للجونة من القلعة الحمراء.





وعلى الجانب الآخر يدخل الاتحاد السكندري المباراة بقيادة المخضرم طلعت يوسف، الذي قاد الاتحاد الى النقطة 28 في المركز الخامس.





ويقوم يوسف بالتخطيط بشكل جيد للمباريات، ولكنه يفتقد العديد من اللاعبين المميزين قبل هذا اللقاء، مما يجعل فرصته غير جيدة.



