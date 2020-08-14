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برلمان

برلماني: مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن آلية جديدة لميكنة الفواتير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:01 ص
الجمارك
الجمارك
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معتز الخصوصى
قال النائب ابراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك الجديد يعتبر أحد ركائز الدخل القومى ، ويتضمن الية جديدة لميكنة للفواتير.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى هناك مزايا لمشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة تتمثل فى تقليل مدة الهروب من سداد الضريبة، خاصه وأن الفواتير اليدوية التى يتم دفعها من خلال المستخلصين يتم تسريبها.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك يستهدف حوكمة أنشطة الجمارك مع المستورد، ما يعود بالنفع على الإقتصاد القومى.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

ويستهدف مشروع القانون وفقا لما جاء في في تقرير اللجنة والمعروض على مجلس النواب المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
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