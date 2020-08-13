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رياضة

أرقام قياسية بعد فوز باريس سان جيرمان على أتالانتا.. وكيف تحدثت الصحف العالمية عن اللقاء

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حجز نادي باريس سان جيرمان مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتالانتا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك رغم أن الفريق الفرنسي ظل متأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يسجل هدف التعادل ثم هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.


وينتظر باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي الفائز من أتلتيكو مدريد ولايبزيج في المباراة التي ستُقام الليلة وسيلاقي المتأهل منها فريق العاصمة الفرنسية يوم 18 أغسطس.


وصفت صحيفة ليكيب الفرنسية السيناريو الذي تأهل به باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالمجنون، وأشارت الصحيفة إلى أن فريق العاصمة الفرنسية لم يتمكن من تهديد مرمى أتلانتا كثيرًا خلال المباراة.


أما صحيفة لا جازيتا ديلو دسبورت الإيطالية فقالت إن صدمة الدقائق الأخيرة حرمت أتلانتا من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


واتفقت صحيفة كورييرو ديللو سبورت مع لا جازيتا وأشارت إلى أن أتلانتا كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.


وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد موسم 1994-1995، وخرج الفريق حينها أمام الروسونيري بعد الخسارة في مجموع المباراتين بنتيجة (3-0).

والهدف الذي سجله شوبو إيموتينج هو الثاني للفريق في 16 مباراة لعبها بدوري أبطال أوروبا، والأول للمهاجم الكاميروني منذ عام 2014.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب الأندية الإيطالية في الأدوار الإقصائية ببطولات أوروبا للأندية للمرة الرابعة في التاريخ، مقابل توديع مسابقات اليويفا خمس مرات أمام أندية الكالتشيو.
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