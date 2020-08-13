أرقام قياسية بعد فوز باريس سان جيرمان على أتالانتا.. وكيف تحدثت الصحف العالمية عن اللقاء





وصفت صحيفة ليكيب الفرنسية السيناريو الذي تأهل به باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالمجنون، وأشارت الصحيفة إلى أن فريق العاصمة الفرنسية لم يتمكن من تهديد مرمى أتلانتا كثيرًا خلال المباراة.









أما صحيفة لا جازيتا ديلو دسبورت الإيطالية فقالت إن صدمة الدقائق الأخيرة حرمت أتلانتا من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.









واتفقت صحيفة كورييرو ديللو سبورت مع لا جازيتا وأشارت إلى أن أتلانتا كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.









وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد موسم 1994-1995، وخرج الفريق حينها أمام الروسونيري بعد الخسارة في مجموع المباراتين بنتيجة (3-0).





والهدف الذي سجله شوبو إيموتينج هو الثاني للفريق في 16 مباراة لعبها بدوري أبطال أوروبا، والأول للمهاجم الكاميروني منذ عام 2014.





وتأهل باريس سان جيرمان على حساب الأندية الإيطالية في الأدوار الإقصائية ببطولات أوروبا للأندية للمرة الرابعة في التاريخ، مقابل توديع مسابقات اليويفا خمس مرات أمام أندية الكالتشيو.