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أخبار العالم

متحدث قوات الاحتلال يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:55 م
افيخاي أدرعي
افيخاي أدرعي
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مصطفى كرم
علق المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تطبيع دولة الامارات العربية مع الاحتفال الإسرائيلي في ضوء التعاون المشترك بينهم. 

ونشر افيخاي أدرعي عبر فيسبوك صورة لعلم دولة الامارات وشعار دولة الاحتفال الإسرائيلي بينهم ايموشن تصافح باليد إشارة الي الاتفاقية بينهم. 

وانهالت عليه التعليقات وجاءت بين "والله لتبقى اشد اعدائنا مهما تعاون معك أصحاب النفوس الضعيفة والله ما ازرع فى ولدى كرها إلا إلى إسرائيل فالنصر قريب ده كان وعد ربنا لينا" و"نحن العرب وخاصة المسلمين نورث كرهنا لكم لابنائنا كما ورثناه من ابائنا الذين ورثوه من ابائهم ونفس الميراث سييورث لاحفاد احفادنا من ابنائهم الى ان يعود الحق لاصحابه ونقتص منكم".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.


وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".
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