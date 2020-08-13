فى ذكرى وفاته.. كيف تأثر اقتصاد مصر والنادي الأهلي بسبب طلعت حرب

منذ اليوم الأول لإنشاء النادي الأهلي في 1907 وبدأت جدران القلعة الحمراء تقديم نماذج مشرفة ساهمت في صناعة تاريخ كبير لمصر سواء سياسيًا أو إقتصاديًا أو رياضيًا.









لاعبون حصدوا بطولات ذهبية عالمية ووضعوا إسم مصر في المحافل العالمية، أعضاء مجالس إدارات على مدار تاريخ النادي الأهلي لهم تاريخ طويل في وضع أساس الاقتصاد المصري وغيرها من المجالات المهمة حتى وصل الامر لتولي مناصب كان أبرزها رئاسة وزراء مصر.









موقع صدى البلد يقدم نموذجا ساهم في صناعة مصر والتأثير بشكل إيجابي على المصريين في كافة المجالات وهو رجل الاقتصاد طلعت حرب باشا وذلك فى ذكرى يوم وفاته.









محمد طلعت بن حسن محمد حرب من مواليد 25 نوفمبر 1867 بمدينة القاهرة، وهو إقتصادي ومفكر مصري ومؤسس بنك مصر وهو أول بنك مصري وطني في التاريخ.





كان طلعت حرب من الأوائل الذي قدموا دعما ماديا للنادي الأهلي في بداية تأسيسه، حيث إحتاج النادي لإقتراض مبلغ 1000 جنيه من البنك الأهلي، وكان هذا القرض بضمان طلعت حرب بك بالإضافة لعمر سلطان بك وإدريس راغب.









أيضًا قام طلعت حرب بدفع مبلغ 100 جنيه كتبرع للنادي الأهلي في بداية تأسيسه، حيث كان هدف شركة النادي الأهلي عند تأسيسها جمع مبلغ 5000 جنيه.





في عام 1911 انعقد مؤتمر وطني للنقاش حول مشاكل مصر الإجتماعية، وقُرر خلال هذا الجتماع تنفيذ فكرة طلعت حرب بإنشاء بنك مصر، ولكن الفكرة بسب تظهر إلى النور سوى عام 1920 وذلك بسبب الحرب العالمية الأولى.





وفي عام 1922 أسس طلعت حرب أول مطبعة مصرية لدعم الفكر والأدب وروح المقاومة الوطنية حيث كان يؤكد أن مصير القراءة لابد أن يكون بيد مصر وليس بيد الإحتلال.





وبعدها أنشأ حرب عددا من الشركات مثل شركة مصر للنقل البري وشركة مصر للنقل النهري وشركة مصر للغزل والنسيج وشركة مصر للملاحة البحرية، ومصر لأعمال الاسمنت المسلح، ومصر للصباغة، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت، ومصر للمستحضرات الطبية، ومصر للألبان والتغذية، ومصر للكيماويات، ومصر للفنادق، ومصر للتأمين، وشركة المصنوعات المصرية وشركة مصر للطيران وستديو مصر.