بعد إعلان النواب لمناقشته.. أيمن ابو العلا يوضح عقوبات مخالفي مشروع قانون البحوث الطبية

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة التى قامت بمراجعة وتعديل مشروع القانون، إن مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكي له دور واهمية كبيرة لدعم البحث العلمى وتقنين التجارب السريرية للباحث والمبحوث.





وأضاف "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أن القانون سيخلق طفرة فى النظام الطبى البحثى فهو له أساس مستنير يعتمد على الحفاظ على الباحث والمبحوث، مشيرًا الى أن القانون تمت الموافقة على من جانب البرلمان ولكن هناك بعض المواد المختلف عليها من جانب رئيس الجمهورية.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن أبرز هذه المواد هي العقوبات المشددة فإن هذه المواد العقابية الواردة فى هذا المشروع بقانون لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث، متابعًا:" أن أي خطأ في تسجيل البحث يعرض الباحث لعقوبة سالبة للحرية ولكن اللجنة الخاصة التى تم عقدها من أجل النظر فى هذه المواد المختلف عليها قامت بتحويل هذه العقوبات لعقوبات مالية تقع على مركز البحث وليس الباحث.





يأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الاسبوع المقبل والذي سبق أن أقره المجلس في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأُعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.

واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، إذ إنه من الضروري صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحيّة مبنية على الدليل.

كما يستهدف القانون حماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.







