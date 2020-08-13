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فن

تفاصيل فيلم The High Note بعد طرحه بدور العرض المصرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:12 م
The High Note
The High Note
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محمد نبيـل
انطلق قبل ساعات في دور العرض المصرية الفيلم الموسيقي الرومانسي The High Note وتدور أحداثه حول ماجي وطموحها في عالم الموسيقى والغناء يقودها للاختيار الأصعب، فهل ستنجح ماجي المساعدة الشخصية لنجمة الغناء الشهيرة جريس ديفيس فيما تسعى إليه؟ ذلك ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

وبينما تواجه صعوبات في تحقيق حلمها لتخطيها الأربعين من العمر، لا تجد جريس من يؤمن بحلمها سوى مساعدتها المخلصة ماجي التي تسعى جاهدة في تحقيق هذا الحلم، ولكن الأحداث تزداد تعقيدًا عندما تعيش ماجي قصة حب مع أحد المغنيين الناشئين.
 
الفيلم من إخراج نيشا جاناترا الفائزة بجائزة جولدن جلوب عن مسلسل Transparent، وتأليف فلورا جريسون، وبطولة داكوتا جونسون، بطلة الفيلم الرومانسي Fifty Shades of Grey، وتريسي إليس روس الفائزة بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل الكوميدي Black-ish، كيلفن هاريسون جيه آر، زوي تشاو، وبيل بولمان.

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طرح فيلم The High Note للعرض في دور السينما المصرية

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