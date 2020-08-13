تفاصيل فيلم The High Note بعد طرحه بدور العرض المصرية

انطلق قبل ساعات في دور العرض المصرية الفيلم الموسيقي الرومانسي The High Note وتدور أحداثه حول ماجي وطموحها في عالم الموسيقى والغناء يقودها للاختيار الأصعب، فهل ستنجح ماجي المساعدة الشخصية لنجمة الغناء الشهيرة جريس ديفيس فيما تسعى إليه؟ ذلك ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.





وبينما تواجه صعوبات في تحقيق حلمها لتخطيها الأربعين من العمر، لا تجد جريس من يؤمن بحلمها سوى مساعدتها المخلصة ماجي التي تسعى جاهدة في تحقيق هذا الحلم، ولكن الأحداث تزداد تعقيدًا عندما تعيش ماجي قصة حب مع أحد المغنيين الناشئين.