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مشروع قانون الجمارك أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. نواب: يسهل نقل البضائع دون معوقات| ويقدم تسهيلات للمصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:00 م
الجمارك
الجمارك
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معتز الخصوصى
موازنة البرلمان: 
مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر
خطة البرلمان: 
مشروع قانون الجمارك سيتصدى للتلاعب فى تسجيلات البضائع
برلمانى: 
مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن الية جديدة لميكنة الفواتير


أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك القديم المقدم من الحكومة والذى سيناقشه مجلس النواب الأسبوع القادم سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، ما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أي معوقات ، كما أشاروا إلى أنه سيتصدى لمافيا الجمارك والتلاعب فى تسجيلات البضائع وسيؤدى لفتح أسواق وموانئ كبيرة، وأوضحوا أن مشروع قانون الجمارك يستهدف حوكمة أنشطة الجمارك مع المستورد ، مما يعود بالنفع على الإقتصاد القومى.


كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مزايا مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة والذى سيتم منافشته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.


وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، ما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أي معوقات.

وأشار عمر لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أيضًا معالجة جميع آثار سلبيات الجمارك، بحيث حتى تصبح مصر من الدول التي تصنف فيها منظومة الجمارك من الفئة الأولى.

وأوضح أن مشروع قانون الجمارك سيكون له نفس القدر من القوة مثل قانون القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدا أن مشروع القانون يتلافى عيوب قانون الجمارك الحالي.

وكشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مزايا مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة، والذى ستتم مناقشته خلال الفترة القادمة.

وقال الفقى لـ"صدى البلد" إن اللجنة ستعقد حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدا أن هذا القانون سيحل كل المشاكل المتعلقة بالجمارك.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك سيتصدى لمافيا الجمارك والتلاعب فى تسجيلات البضائع وسيؤدى لفتح أسواق وموانئ كبيرة.

وأكد النائب عصام الفقى أن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيقدم تسهيلات للمصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وقال النائب ابراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك الجديد يعتبر أحد ركائز الدخل القومى ، ويتضمن الية جديدة لميكنة للفواتير.

وأشار عبد النظير لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مزايا لمشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة تتمثل فى تقليل مدة الهروب من سداد الضريبة ، خاصه وأن الفواتير اليدوية التى يتم دفعها من خلال المستخلصين يتم تسريبها.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك يستهدف حوكمة أنشطة الجمارك مع المستورد ، مما يعود بالنفع على الإقتصاد القومى.
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