بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا

شاركت نادية الجندي صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة جريئة، ودائما ما تشارك متابعيها على إنستجرام بأحدث الصور والفيديوهات.





وتتألق نادية الجندي بملابس أنيقة تلائمها تتنوع بين الاستايلات فتختار الكاجول والسهرة وتنسق الأحذية المناسبة لكل إطلالة.





ولا تتكلف نادية الجندي في وضع الميكب بل تختار الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع ألوان مناسبة من أحمر الشفاه.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومي الغيطي وخالد أنور.



