AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:33 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
شاركت نادية الجندي صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة جريئة، ودائما ما تشارك متابعيها على إنستجرام بأحدث الصور والفيديوهات. 


وتتألق نادية الجندي بملابس أنيقة تلائمها تتنوع بين الاستايلات فتختار الكاجول والسهرة وتنسق الأحذية المناسبة لكل إطلالة. 


ولا تتكلف نادية الجندي في وضع الميكب بل تختار الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع ألوان مناسبة من أحمر الشفاه. 


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومي الغيطي وخالد أنور. 

بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
بعد إطلالتها الجريئة.. 20 صورة للنجمة نادية الجندي بعد تخطي عمرها 70 عامًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نيرمين الفقي

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل

بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر

تصدرت التريند بفستان أبيض .. 10 إطلالات جريئة لـ هيا مرعشلي.. شاهد

حافية القدمين .. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة نرمين الفقي

ترشيحاتنا

بالأبيض.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير على البحر

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

برفقة سفن حربية.. الدفاع التركية تنشر فيديو جديدا لسفينة التنقيب شرق المتوسط

أول تعليق لـ حماس على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أبو الأنبياء.. ترامب يكشف اسم اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

عناصر الإخوان في مدينة الزاوية الليبية يعلنون استقالتهم وحل فرع الجماعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر