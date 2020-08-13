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بكري يعرض لقطات لافتتاح المركز المصري الطبي بجنوب السودان..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:16 م
المركز الطبي المصري
المركز الطبي المصري بجنوب السودان
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محمود محسن
عرض الإعلامي مصطفى بكري لقطات لإفتتاح المركز الطبي المصري في جنوب السودان. 

افتتح رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، برفقة عدد من المسئولين في دولة جنوب السودان، المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا، وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين .

وقامت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان بجولة تفقدية فى عدد من المراكز الطبية بالعاصمة جوبا، بما فى ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا .

وتعهدت وزيرة الصحة، خلال المباحثات التي عقدت في جوبا بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان.

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