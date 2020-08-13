برفقة سفن حربية.. الدفاع التركية تنشر فيديو جديدا لسفينة التنقيب شرق المتوسط

نشرت وزارة الدفاع التركي شريط فيديو جديدا لسفينة التنقيب في شرق المتوسط عروج ريس برفقة سفن حربية لحمايتها.





وقالت الوزارة تعليقها على الفيديو: "تواصل القوات البحرية التركية مهمتها "بعزم وبنفس السفن كما في اليوم الأول".





وأصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا، أعلنت فيه أن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.





كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق استئناف أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، وإرسال سفينة تنقيب جديدة إلى المنطقة، زاعمًا أن "اليونان لم تف بوعودها".