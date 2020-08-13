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أخبار العالم

وزير الداخلية الإماراتي: اتفاق السلام مع إسرائيل دليل على وضع مصلحة الشعوب أولوية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية الاماراتي ونائب رئيس الوزراء، أن الاتفاق بين الامارات وإسرائيل، دليل على وضع مصلحة شعوب المنطقة على أول أولويات الامارات. 

وكتب بن زايد على تويتر: "حكمة قيادتنا تستند للواقعية والشفافية في كل إنجازاتها وعلاقاتها ومعاملاتها، وليس كمن اعتاد المتاجرة بالملف الفلسطيني الإسرائيلي واختزله بشعارات". 

وأضاف: "المساعي الإيجابية للقيادة الرشيدة، تضع دوما مصلحة الشعوب والتعاون أولوية، ونقطة ارتكاز لدعم الانسانية في جميع المجالات التي تخدم البشرية". 

وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصورة على اتفاق مباشرة العلاقات الثنائية مع إسرائيل.

ونشر بن راشد، على حسابه بموقع "تويتر" صورة مكتوبا عليها: "التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
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