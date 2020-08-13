أحمد مجدي: شراء مايكروسوفت لـ تيك توك خلال عام وليس 45 يوما.. فيديو





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن القرار هو حظر استخدام تطبيق التيك توك وتطبيقات أخرى بعد تأكيدات ترامب بأنه كان يتم استخدامهم في جمع المعلومات عن المواطنين الأمريكان لصالح الحزب الشيوعي الصيني.





وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن عددا من الشركات الأمريكية أعلنت عن نيتها في شراء تطبيق "تيك توك" منها مايكروسوفت وتويتر ولكن ترامب أكد أن البيع يجب أن يتم قبل 15 سبتمبر.





وأشار مجدي إلى أن مجلة فوربس الأمريكية أكدت أن شراء مايكروسوفت لـ "تيك توك" قد يتخذ خلال عام وليس 45 يوما كما أكد ترامبا.

قال الإعلامي أحمد مجدي إنه مع علاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية ومع بداية أزمة كورونا دخلت العلاقة بين الدولتين في الصراع العالمي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا ضد الشركات الصينية.