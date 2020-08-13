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توك شو

في 6 سنوات.. مصر تحقق طفرة بالكهرباء تقارب ما تم تنفيذه خلال 119 سنة.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:47 م
قطاع الكهرباء
قطاع الكهرباء
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أسامة علي
كشف الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أبرز نجاحات قطاع الطاقة التى تحققت خلال الفترة الأخيرة.

وقال سلماوي خلال اتصال هاتفى مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أنه تم استثمار 17 مليار دولار فى مشاريع انتاج الطاقة، و2 مليار دولار في شبكات نقل الكهرباء، إضافة إلى مليار دولار لتحسين الشبكات، معقبا:" استثمار 20 مليار دولار فى قطاع الكهرباء أدى لزيادة قدرات الكهرباء بمقدار 29 ألف ميجا وات.

وتابع:" من يوم ما دخلت الكهرباء مصر عام 1895 حتى عام 2014، كان إجمالي ناتج الكهرباء 31 ألف ميجا وات فقط".

ووقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، اليوم الخميس، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق.

يأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.
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