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مرأة

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يبحث كثير من الرجال عن علاج سرعة القذف بدون ادوية وقد يلجأ منهم الي الاطعمة او الاعشاب ومن اشهر انواع هذه الطرق هو علاج سرعة القذف بالعسل.

مؤخرا وجدت بعض الدراسات التي تؤكد ان هناك علاجا موضعيا قد يكون أفضل لسرعة القذف عند الرجال وكان افضلها هي علاج سرعة القذف بالفازلين.


ووجدت دراسة الطب الجنسي لعام 2017 أن الكريمات الموضعية يمكن أن تساعد في زيادة الوقت الذي يستغرقه القذف ببضع دقائق. وقد يتعامل الكثير مع هذه المشكلة من خلال علاج سرعة القذف بالفازلين وهذه الطريقة الموضعية التي تتم قبل العلاقة الزوجية بحوالي 15 دقيقة  

تؤثر الحالة على ما يصل إلى 1 من كل 3 رجال ، ويمكن أن تؤدي إلى الإحباط والقلق احيانا لعدم ضمان نجاحها والخوف من التجربة الجديدة  قد يتجنب بعض الرجال الذين يعانون من سرعة القذف ممارسة الجنس نتيجة لذلك.
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