محمد عبد الرحمن: تامر حسني من رشحني لفيلم مش أنا

يشارك الفنان محمد عبد الرحمن كضيف شرف في فيلم مش أنا للفنان تامر حسني المقرر عرضه قريبا.





وكشف محمد عبد الرحمن كيف عرض عليه الفيلم في تصريحات ل"صدى البلد" وقال": كلمني الفنان أحمد بدوي وأخبرني أن تامر حسني يريدني أن أكون معه ضيف شرف بالعمل، ورحبت جدا بالفكرة وتقابلت مع تامر وهو فنان جميل وطيب.





ويشارك أيضا محمد عبد الرحمن في فيلم الخطة العامية وانتهى صناع الفيلم من تصويره، ويشارك فى بطولته بجانب محمد عبد الرحمن وعلي ربيع الفنانة غادة عادل وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج معتز التوني.





وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي قائم على المواقف المضحكة بعيدًا عن الاستخفاف، ويدور حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية.