AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي هاشم: سيدات سلة الأهلي قدم أداء مميزًا أمام هليوبوليس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عبر علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب هليوبوليس، بنتيجة 102-72، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات دوري السوبر.

وأشاد هاشم بمستوى اللاعبات في أولى المباريات بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفريق قدم مستوى متميزًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي طوال المباراة.

وأضاف المدير الفني أن الفريق تمكن من تحقيق الفوز على حساب منافس قوي، ويضم العديد من العناصر المميزة.

وأكمل قائلًا: سعيد بالأداء خلال المباراة، مؤكدًا أن كل اللاعبات يمتلكن الخبرة في المباريات الكبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي هاشم: سيدات السلة بالأهلي جاهز للتتويج بالبطولات

ترشيحاتنا

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

عالم فيروسات: كورونا تمكن من الكرة الأرضية

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

قصف جبهة من أحمد فهمي بعد انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

خطوة تاريخية للسلام.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

فايلر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

مفاجأة.. فايلر يضم أحمد فتحي لقائمة مباراة الانتاج الحربي

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

وليد صلاح الدين: الأهلي لا يقف على لاعب.. الخطيب وأبو تريكة الدليل

مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية

تقى من 4 أمراض وتزيد الخصوبة .. ماذا يحدث بعد عمليات شفط الدهون