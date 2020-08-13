بعد ملاحظات الرئيس على مشروع القانون.. البرلمان يفتح ملف البحوث الطبية والإكلينيكية.. نواب: سيخلق طفرة فى النظام الطبى البحثى.. ويحمى الباحث والمبحوث ويوفر رعاية متميزة

مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية:

صحة النواب: مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية يقضى على مافيا التجارب السريرية

عضو تعليم البرلمان:

يحافظ على الباحث والمبحوث

أيمن ابو العلا :

عقوبات مخالفي مشروع قانون البحوث الطبية مالية وليست سالبة للحرية









أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الاسبوع المقبل الذي سبق أن أقره المجلس في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأُعيد إلى مجلس النواب.



واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، إذ إنه من الضروري صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.



واكد عدد من اعضاء لجنتى الصحة والبحث العلمى، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحيّة مبنية على الدليل، مستهدفا ايضا حماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.







واوضحوا أن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بإعداد لجنة خاصة للنظر فى الاعتراضات والملاحظات التى ابداها رئيس الجمهورية والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف لخدمة الصالح العام وتمثلت ابرز هذه الاعتراضات التى رد عليها ايضا البرلمانيين، فى العقوبات المشددة وحظر ارسال عينات بشرية للخارج إضافة الى كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى.





قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن سبب إعداد مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكي هو أن هناك مافيا لإعداد تجارب سريرية فى مصر بطرق غير شرعية وجاء القانون لكى يضمن حقوق المريض والباحث ويقضى الأساليب غير المشروعة ويضع هذه التجارب تحت مظلة القانون.









وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن البرلمان وافق على مشروع القانون فى السابق ولكن اعترض الرئيس على بعد المواد الخاصة به وعلى الفور قرر البرلمان تشكيل لجنة خاصة لبحث الاعتراضات والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف تهدف للصالح العام.









كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالفعل وصلت اللجنة الخاصة إلى حلول مرضية على المواد المعترض عليها التى كانت أبرزها كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى، معقبًا: "أنه توجيه سليم من رئيس الجمهورية يضمن الإنجاز فى الوقت والوصول لنتيجة سريعة دون اللجوء إلى عدد كبير من الجهات التى تؤدى إلى تعجيز الباحث وجعله يتجه لمجال آخر دون البحث الطبى".









وأشار سامى المشد" إلى أنه فى السابق كان هناك سهولة في أخذ عينات بشرية وإرسالها للخارج ولكن مع وجود هذا القانون الذي حظر إرسال عينات بشرية مصرية للخارج دون علم المريض وإعطاء صلاحية للجهات الرقابية لضمان تحقيق هذا الأمر تحت رقابة الدولة.









وتابع أن اللجنة الخاصة التى عقدت فى الفترة السابقة وضعت توافقا فى المواد التى تم الاعتراض عليها وبين هدف المشروع ذاته ومن ضمنها ماتم ذكره وليس نقاط المشروع كاكل.









من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة التى قامت بمراجعة وتعديل مشروع القانون، إن مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكي له دور واهمية كبيرة لدعم البحث العلمى وتقنين التجارب السريرية للباحث والمبحوث.









وأضاف "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أن القانون سيخلق طفرة فى النظام الطبى البحثى فهو له أساس مستنير يعتمد على الحفاظ على الباحث والمبحوث، مشيرًا الى أن القانون تمت الموافقة على من جانب البرلمان ولكن هناك بعض المواد المختلف عليها من جانب رئيس الجمهورية.









العقوبات المشددة





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن أبرز هذه المواد هي العقوبات المشددة فإن هذه المواد العقابية الواردة فى هذا المشروع بقانون لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث، متابعًا:" أن أي خطأ في تسجيل البحث يعرض الباحث لعقوبة سالبة للحرية ولكن اللجنة الخاصة التى تم عقدها من أجل النظر فى هذه المواد المختلف عليها قامت بتحويل هذه العقوبات لعقوبات مالية تقع على مركز البحث وليس الباحث.







