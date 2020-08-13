أسامة منير يناشد وزير التعليم بالتدخل لحماية طلاب الثانوية من تعنت كامبريدج

قال الإعلامي أسامة منير، إن الطلاب الثانوية بمدارس كامبريدج تعرضوا للظلم، مطالبا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالتدخل لإنقاذ الطلاب الصغار.





وأضاف أسامة منير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أنه يناشد وزير التعليم بالتدخل لحماية طلاب الثانوية من تعنت كامبريدج.





وأشار إلى أن المدارس تطالب الطلاب بإعادة العام الدراسي وإضاعة عام كامل على الطلاب، ودفع مصاريف للعام مرة أخري، وطالب منير من المسؤولين بتقييم الطلاب بدلا من ظلمهم.





ولفت إلى أن نجله تعرض للظلم، والجميع فى حالة نفسية صعبة، ونحتاج تدخل المسئولين.



