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محافظات

محافظ كفرالشيخ يهنئ أوائل الثانوية العامة الأزهرية .. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:21 م
محافظ كفرالشيخ يهنئ
محافظ كفرالشيخ يهنئ أوائل الثانوية العامة الأزهرية .. صور
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محمود زيدان
هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي، على مستوي الجمهورية، وهم الطالبة " نهال ناصر علي سعد الدين حجازي "بمعهد المندورة بمركز ومدينة كفر الشيخ؛ لحصولها على المركز الرابع مكرر الشعبة العلمي بمجموع 649 درجة.

وتضم قائمة الأوائل، الطالب " محمد محمود محمد عبدالله غنيم " بمعهد الحامول، لحصوله علي الثالث الشعبة الأدبية كفيف بمجموع  590 درجة، والطالبة " إيمان ابو زيد السيد أبو زيد الرفاعي " لحصولها علي المركز التاسع مكرر الشعبة العلمي بمجموع 648 درجة.

كما تضم الطالبة " تقي سعد عبدالعزيز سعد بكر " لحصولها علي المركز التاسع مكرر بمجموع 648 درجة، والطالبة " رحمة محمد السيد عمر السقا " لحصولها أيضًا علي المركز التاسع مكرر بمجموع 648 درجة. 

وعبر محافظ كفرالشيخ، عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولي ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، موجهًا التهنئة لفضيلة الدكتور الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقيادات الأزهر الشريف لتميز أبنائهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.
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