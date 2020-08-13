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عبد المنعم سعيد: تحركات نشطة لمصر دبلوماسيًا فى الإقليم.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:53 م
دكتور عبد المنعم
دكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي أن هناك حركة نشطة كبيرة موجودة فى الاطار الدبلوماسى خاصة على مستوى الخارجية المصرية و هناك عدد من الأحداث التي أكدت على ذلك.


وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد خلال لقاء لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه كان هناك  اتفاقية هامة مع اليونان وقبلها الخط الأحمر الخاص بليبيا والان السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرية  في زيارة مهمة لبيروت ولبنان. 


وتابع الكاتب والمفكر السياسي أنه الآن يتم عمل الزيارة التبادلية مع حكومة السودان فى الخرطوم مؤكدا أنه يوجد توءمة مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة ومع تأكد الجانب السوداني أن موقف مصر في تلك القضية صحيح وقوي.

وأشار سعيد إلى أن هناك حركة نشطة من رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بعد الزيارة الناجحة لجنوب السودان  وافتتاح المركز المصري الطبي و الاعتماد على الخبرات المصرية. 
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