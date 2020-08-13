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ديني

البحوث الإسلامية: دورة تدريبية مكثفة لوعاظ الأزهر الأسبوع القادم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:40 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
يبدأ وعاظ الأزهر الشريف دورتهم التدريبية الأولى على برنامج "ميكروسوفت تيمز"، والتي ينظمها مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف لمدة أسبوع، حيث تبدأ فعاليات الدورة من الأحد القادم وحتى الخميس.


وتضم 30 واعظًا من كل مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر-بتأهيل الوعاظ وتكثيف البرامج التدريبية الإلكترونية لهم بما يمكنهم من أداء دورهم التوعوي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.


وتستهدف الدورة تدريب الوعاظ على استخدام أدوات ووسائل الاتصال المتطورة، بما يمكنهم من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ويصعب معها التواصل المباشر مع الجمهور.


كان وعاظ الأزهر نظموا خلال الشهور الماضية مجموعة من البرامج الإلكترونية التوعوية عبر مجموعات عمل لهم للتواصل مع الجمهور من خلال صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام".
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