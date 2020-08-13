32 ألف صيدلي عاطلون.. نقيب الجيزة: نواجه عجزا كبيرا لعدم التكليف

قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، ان هناك نسبة عجز كبيرة في الصيادلة نتيجة لعدم تكليف الصيادلة دفعة ٢٠١٨ ، ٢٠١٩.

أقرا أيضا | خبير أوبئة: العالم لا يثق في فعالية اللقاح الروسي الجديد لـ علاج كورونا وأوضحت نجوى هاشم، لـ"صدي البلد" انه تقريبا يوجد حوالي ٣٢ الف صيدلي عاطلين تخرجوا ولم يجدوا فرص عمل لهم كما قالت الدولة والقانون بأتاحة التكليف لهم.

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وأضافت نقيب الجيزة، أن نتيجة ادعاءات ومعلومات خاطئة بان اعداد الصيادلة اعلى من الاحتياج، وهذه البيانات كانت فى ٢٠١٧، ولكن كانت نتيجة سوء التوزيع وسوء استخدام الموارد البشرية المتاحة وتوظيفها واتاحة اماكن عمل الصيادلة، وعدم شغلها بغير الصيادلة مثل البيطريين والعلوم وغيرهم وفى احيانا اماكن عمل الصيادلة يعمل بها اطباء.





واضافت انه تاكيدًا لوجود عجز بالصبادلة هو اصدار وزيرة الصحة قرار عام بعدم الموافقة على الاجازات بانواعها المختلفة مثل تحسين الدخل ،مرافقة الزوج، لدرجة الاجازات الوجوبية التي هى بحكم القانون واجبة التنفيذ، مثل رعاية الطفل، لايتم الموافقة عليها الان وقد صدر هذا القرار عموما ولم يحدد الاطباء ام الصيادلة ام التمريض.





واشارت الي ان حل هذا التعارض الخطير وحرصا على مصلحة الدولة بحرمانها من أموال التامينات بالدولار برفضهم لاجازات تحسين الدخل بالسفر للخارج، واجبار الصيادلة على ترك عملهم بالخارج والنزول.



