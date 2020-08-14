برلمانية عن انتخابات الشيوخ: الحكومة قدمت أداءً رائعا برغم وجود جائحة كورونا

أشادت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بأداء الحكومة فى تجهيز انتخابات مجلس الشيوخ خلال الآونة الأخيرة ، معقبة: "الحكومة قدمت مجهودا رائعا فى انتخابات الشيوخ حافظ على سير العملية الانتخابية على أكمل وجه وصحة المواطنين رغم وجود جائحة كورونا.





وقالت" نصر لـ"صدى البلد"، إن مجلس للشيوخ له أهمية كبيرة في دراسة مشاريع القوانين وجميع مشروعات القوانين المكملة للدستور وتخفيف العبء على كاهل مجلس النواب الذى قام خلال الفترة الماضية بمناقشة حزمة كبيرة من القوانين.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس سيضم نخبة كبيرة من المتخصصين المؤهلين لثراء الحياة السياسية حيث أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ضمن شروط خاصة بالتحاق الأعضاء له من أبرزها أن يكون حاصل على مؤهلات عليا.