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رئيس جامعة النهضة يفاجئ طالبا على الهواء بمنحة دراسية بكلية الهندسة.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:01 م
جامعة النهضة
جامعة النهضة
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اسراء صبري
قال حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، تعليقا على تضحية الطالب أحمد زين ومكافحته من أجل الدراسة والعمل لمساعدة والده، إن أحمد زين مثال مشرف للجميع، ومن الأمثلة المضيئة في الوطن.


وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن أحمد زين لديه منحة دراسية كاملة في كلية الهندسة بجامعة النهضة، معقبا: يشرفنا في الكلية يوم السبت.


وأضاف: سيكون لديه أيضا تدريب صيفي في إحدى الجامعات الأوروبية التي تتعامل مع الجامعة.. قمنا بتخصيص منحتين أحدهما باسم الدكتور محمد مشالي وأخرى باسم الدكتور مجدي يعقوب من أصل 10 منح دراسية تقدمها الجامعة لمتفوقي الثانوية العامة.


وتابع أنه بالفعل جاء بالأمس الطالب أحمد الأول على الثانوية العامة وحصل على منحة دراسية بكلية الطب، بالإضافة إلى تدريب لمدة عام في جامعة فيينا.


وأشار إلى أن الجامعة أطلقت اسم الطبيب محمد المشالي على أحد مدرجاتها وستقوم بافتتاحه قريبا، تخليدا له وللمهنة التي كان يقوم بها.
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