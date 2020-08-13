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أخبار العالم

صفحة جديدة.. المتحدث باسم نتنياهو: ملتزمون بمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، اليوم الخميس، إن إسرائيل ملتزمة بمواصلة التفاوض مع الفلسطينيين.

وكتب جندلمان على حسابه بموقع تويتر: "افتتحنا اليوم صفحة جديدة في العلاقات الإسرائيلية العربية. قلنا دائما إن هذا ممكن ولذا بذل رئيس الوزراء نتنياهو جهودا جبارة في رعاية علاقاتنا مع دول معتدلة في العالم العربي والإسلامي".

فيما أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بي إسرائيل والامارات، مقابل تعليق مخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، في ظل إصرار إسرائيل على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ومن جهتها أعلنت مملكة البحرين عن ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكتب وزير الخارجية البحريني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نحيي الامارات على موقفها الحافظ للحقوق دون تفريط ، و خطوتها الجادة تجاه احلال السلام و وضع اسس الازدهار المشترك لشعوب المنطقة ." فيما قالت المملكة الأردنية الهاشمية إن انعكاسات الاتفاق مرهونة بالتزام الجانب الإسرائيلي بوقف كافة إجراءاته غير الشرعية بشأن الأراضي والمقدسات الفلسطينية والعربية.

وأضاءت بلدية تل أبيب مبناها هذا المساء بألوان العلمين الإسرائيلي والإماراتي احتفالا بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.
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