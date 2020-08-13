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أخبار البلد

ولا عزاء للمغرضين| طالب كويتي يرد على الشائعات طائلة البلدين بفيديو من مطار القاهرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:56 م
مصر - الكويت
مصر - الكويت
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مـيـس رضـا
وثق طالب كويتي يدرس فى مصر رحلة عودته من القاهرة بعدما أنهى اختبارات العام الدراسي عبر مقطع فيديو من داخل مطار القاهرة وهو عائد لبلاده.

وهدف الطالب الذى يدعى "سالم السعيدي"  بحسب ما أظهرته كاميرا الفيديو من بياناته الشخصية على تذكرة طيران الإتحاد، دحض الشائعات المتداولة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" والتى روجت بأن الطلاب الكويتيين تواجههم مصاعب فى إجراءات السفر وأداء اختباراتهم فى مصر .


وظهر الطالب وهو يقول  "دخلنا القاهرة قبل أسبوع لأداء الاختبارات  . التعامل راقى ولا اي صعوبات واجهتنا .. .. ونحن فى العودة الآن بعد الحجز على طيران الاتحاد". 


يشار إلى أن عدد الطلاب الكويتيين فى مصر يقدر بنحو 21 ألف طالب في مختلف الجامعات المصرية، ولم تتأثر المسيرة التعليمية للطلاب الكويتيين في مصر في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
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