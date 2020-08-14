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برلمان

أيمن ابو العلا: الشيوخ يظهر وجوها جديدة تقدم خبراتها لمصر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:02 ص
النائب أيمن أبو
النائب أيمن أبو العلا
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حسن رضوان
أشاد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى انتخابات مجلس الشيوخ، معقبًا:" نجحت بامتياز.

واكد "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت بامتياز فى امتحانات الثانوية العامة وانتخابات مجلس الشيوخ وقدمت مشهد رائع فى الرقابة وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ أقل من انتخابات مجلس النواب ولكن تعتبر مشاركة تاريخية فى ظل جائحة كورونا العالمية.

وتابع النائب حديثة:" أن مجلس الشيوخ سيساهم فى ثراء الحياة السياسية وتنوع الخبرات السياسية وظهور وجوه جديدة تقدم خبراتها لمصر".

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