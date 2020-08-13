عبد المنعم سعيد : خلق الحقائق المشكلة الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.. فيديو





وأضاف سعيد خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن العرب اعتمدوا على المقاطعة فقط دون أن يؤكدوا على وجود حقائق على الأرض. مشيرا إلى أن هناك حقيقة تؤكد أن هناك 12 مليون مواطن في فلسطين منهم 6 ملايين فلسطينى و 6 ملايين يهودي.









وتابع المفكر والمحلل السياسي أنه يستوجب على كافة الدول العربية خلق حقائق على الارض، مؤكدا أننا أعطينا الموضوع للإسرائيليين على طبق من ذهب بعد أن قامت حماس وداعش وايران بالصياح فقط ولم يقوموا بأي شيء يذكر في القضية الفلسطينية.







