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عبد المنعم سعيد : خلق الحقائق المشكلة الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:21 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي أن خلق الحقائق هو المشكلة الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي عامة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي على وجه الخصوص. مؤكدا أن إسرائيل اعتمدت على خلق حقائق وبناء المستوطنات بما يؤكد تلك الحقائق.


وأضاف سعيد خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن العرب اعتمدوا على المقاطعة فقط دون أن يؤكدوا على وجود حقائق على الأرض. مشيرا إلى أن هناك حقيقة تؤكد أن هناك  12 مليون مواطن في فلسطين منهم 6 ملايين فلسطينى و 6 ملايين يهودي.


وتابع المفكر والمحلل السياسي أنه يستوجب على  كافة الدول العربية خلق حقائق على الارض، مؤكدا أننا أعطينا الموضوع للإسرائيليين على طبق من ذهب بعد أن قامت حماس وداعش وايران بالصياح فقط ولم يقوموا بأي شيء يذكر في القضية الفلسطينية.


وأشار سعيد إلى أن مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي  طويلة بداية من عام  1947 قبل التقسيم وأصبحت المشكلة أنه لا توجد أي جهة عملت على حل القضية الفلسطينية سواء من حماس أو غيرها.
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