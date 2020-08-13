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رياضة

غياب أوباما ومصطفى فتحي عن مباراة الزمالك القادمة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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ملك موسى
يتواصل غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف أوباما ومصطفى فتحي عن الفريق في مباراة الفريق المقبلة.

ويخوض الفريق الأبيض مباراته أمام المقاصة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويغيب الثنائي بسبب الإصابة.

ويعاني أوباما من إصابة في العضلة الأمامية تسببت في غيابه عن  الفريق في مباراتي المصري والاتحاد .

في حين يعاني مصطفى فتحي لاعب الفريق الابيض من إصابة في عضلات الحوض.

ويختتم الزمالك تدريباته غدا الجمعة بملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاصة مساء السبت المقبل.
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