بعد الفيوم وبنى سويف.. قطاع الأعمال: تطبيق نظام تداول القطن الجديد بالبحيرة والشرقية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم تشكيل لجنة لشئون القطن والصناعة، هدفها عمل نظام جديد لتداول القطن.





وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم عمل نظام جديد للتداول من أماكن الزراعة إلى أماكن الصناعة، وتم تجربتها العام الماضي، بمحافظتى بنى سويف والفيوم، ونجحت التجربة مع وجود بعض الملاحظات.





ولفت وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إلى أنه تم توسيع نطاق تنفيذ التجربة بإضافة محافظتى البحيرة والشرقية.





وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والمعنية بتنفيذ ومتابعة نظام تداول القطن الزهر في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لـ موسم 2020-2021.





وتم خلال الاجتماع استعراض آليات تنفيذ المنظومة الجديدة لتداول القطن، في ضوء تقييم نتائج تجربة التداول التي تم تطبيقها الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف.