"روح احبس صاحب البطاقة" كلمة سر عصابة النصب الإلكتروني.. والضحايا يناشدون وزير الداخلية للتدخل

ناشد أيمن جمال "30 سنة" مدير جودة بشركة أغذية خاصة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل لتورطه فى واقعة نصب من قبل عصابة مجهولة تستدرج ضحاياها عن طريق الانترنت بعد حصولهم على صورة بطاقتي يقومون من خلالها بالنصب على المواطنين وتورطه فى تلك الوقائع على خلاف الحقيقة.





وروى أيمن جمال تفاصيل الواقعة ، وقرر انه وقع ضحية عصابة حصلت على صورة بطاقته واستغلتها فى النصب على المواطنين الذين يعرضون أجهزتهم عبر أحد مواقع التسوق الالكتروني الشهيرة بالانترنت .





وقرر أيمن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص يدعى أحمد عبد الباسط يبلغني "انني قمت بالنصب عليه فى تليفون محمول بقيمة 10 الاف جنيه، فكانت مفاجأة بالنسبة لى، وقرر أنه تواصل معي بناء على صورة بطاقتى الموجودة على الإعلان بالانترنت التى استطاع من خلالها ان يحصل على رقم هاتفى المحمول، وبمناقشته بدأت أتفهم أننى تورطت فى واقعة نصب، وتبين أنه وقع ضحية لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين عن طريق إعلاناتهم عبر الانترنت.





وبالحديث مع المتصل "ابلغني ان الشخص الذى تواصل معه هاتفيا موجود بشرم الشيخ ووالدته مريضة فلا يستطيع التنقل، واتفقا على إرسال صورة البطاقة وإقرار مبايعة للهاتف المحمول، وإرساله بوليصة شحن بالهاتف لكى يطمئن أحمد عبد الباسط".





فضلا عن قيام احد أفراد العصابة بالاتصال بالضحية " أحمد عبد الباسط " لتحديد ميعاد لتسليم الهاتف ، وبعدها يتم تحويل الأموال التى قدرت ب 10 آلاف جنيه مقابل ثمن الهاتف وحصل بالفعل على تلك الأموال .





وبعد مرور الوقت المتفق عليه لتسليم الهاتف ، ابلغه احد أفراد العصابة بالتواصل مع صاحب صورة البطاقة وهو أيمن جمال وتحديدا ابلغه عبارة " روح احبس صاحب البطاقة " .





وبالفعل بعدها تواصل معى وتم الاتفاق معى على تحرير بلاغ بقسم شرطة عين شمس يحمل رقم 9285 إدارى عين شمس ، وقام أحمد عبد الباسط بتحرير بلاغ أخر بقسم شرطة دمياط لإقامته هناك ، وذلك ضد صاحب أرقام المحمول التى تمت عليها المعاملات المالية .





كما أقر أيمن جمال خلال لقائه مع مندوب "موقع صدى البلد" أنه قد تلقى اتصالا هاتفيا من شخص أخر ويدعى " أحمد سيد " يبلغه بنفس سيناريو الواقعة السابقة وتعرضه للنصب من قبل مجهولين مستخدمين صورة بطاقتى التى لم أعرف حتى الآن كيف حصلوا علي صورة منها .





وأوضح أيمن أنه قد تلقى اتصالا هاتفيا من أخر يدعى أحمد ناصر يبلغه بتعرضه لنفس واقعة السرقة فى هاتف محمول بقيمة 10 الاف جنيه ، وكان رد أفراد العصابة للضحية هو نفس العبارة " روح احبس صاحب البطاقة "، تم تحرير محضر بالواقعة.





الأدهى من ذلك حسبما ذكر أيمن جمال أننى قد فوجئت بصدور حكم غيابي ضدي بالحبس سنة جنح الأزبكية ، فاتصلت بالمحامى الذى قام بعمل معارضة على الحكم وبالحصول على نسخة من المحضر ، تبين أنه لا يوجد اى اتهام ضدى سوى ان صورة بطاقتي مرفقة بالقضية .





كما التقى مندوب " موقع صدى البلد " مع أحد الضحايا للعصابة واسمه أحمد سيد خضر " 25 سنة " يعمل مدير بشركة عقارات ، وقرر أنه وقع فى براثن تلك العصابة بعد أن اتصلت برقم يعلن عن بيع هاتف محمول عبر احد مواقع التسوق الالكتروني الشهيرة عبر الانترنت ، وحصل منى على 11 ألف جنيه مقابل ثمن الهاتف وذلك عن طريق تحويل الأموال عبر تطبيق لتحويل الأموال لإحدى شبكات المحمول .





وبعدها قام احد أفراد العصابة بإرسال صورة بطاقة أيمن جمال لى وبوليصة الشحن ، واتصل بى شخص ادعى انه مندوب شركة الشحن يبلغني بميعاد وصول الهاتف لاستلامه ، وابلغني أحد أفراد العصابة بنفس عبارة الضحايا السابقين "روح احبس صاحب البطاقة"، وبعدها فوجئت بان جميع الأرقام المحمولة التى اتصلت بى مغلقة وقتها أيقنت اننى تعرضت لواقعة نصب، فقمت بتحرير بلاغ.