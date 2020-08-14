بدء امتحانات الدراسات العليا بتربية عين شمس وسط إجراءات احترازية.. غدا

أعلنت الصفحة الرسمية كلية التربية جامعة عين شمس عن بدء امتحانات الدراسات العليا 15 أغسطس المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة.
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وبحسب تصريحات الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، اتخذت إدارة الكلية كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والاساتذة وقامت بتوفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدراسات العليا دور مايو 2020 النسخة النهائية ومن خلال هذا اللينك معرفة جميع الجداول اضغط هنا.
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وأكد أبو العينين أنه لن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.
وذكر عميد كلية التربية أنه حرص على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.