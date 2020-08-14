بدء امتحانات الدراسات العليا بتربية عين شمس وسط إجراءات احترازية.. غدا

أعلنت الصفحة الرسمية كلية التربية جامعة عين شمس عن بدء امتحانات الدراسات العليا 15 أغسطس المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة.





اقرأ أيضا:





وبحسب تصريحات الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، اتخذت إدارة الكلية كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والاساتذة وقامت بتوفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدراسات العليا دور مايو 2020 النسخة النهائية ومن خلال هذا اللينك معرفة جميع الجداول اضغط هنا .









اقرأ أيضا :





وأكد أبو العينين أنه لن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.







