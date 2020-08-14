AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

انتخابات مجلس الشيوخ فى عيون النواب.. سامي المشد: المواطن لديه وعي أمام جائحة كورونا.. أيمن أبو العلا: الحكومة نجحت بامتياز.. ماجدة نصر: له أهمية كبيرة في دراسة مشروعات القوانين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:14 ص
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
معتز الخصوصى و حسن رضوان
برلماني عن انتخابات الشيوخ: تقوي الأداء السياسى فى مصر
نائب: الشيوخ يظهر وجوه جديدة تقدم خبراتها لمصر
برلمانية عن انتخابات الشيوخ: الحكومة قدمت أداءً رائعا برغم وجود جائحة كورونا
برلماني: مجلس الشيوخ سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من البرلمان


أكد عدد من النواب أن مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ أقل من انتخابات مجلس النواب ولكن تعتبر مشاركة تاريخية فى ظل جائحة كورونا العالمية ، كما أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ سوف يعمل على تقوية الأداء السياسى فى مصر إثراء العمل البرلماني للصالح العام ، كما أوضحوا أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة ، حيث أنه سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب.

فى البداية قال سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ كشفت الستار عن وعى الشعب المصرى رغم فيروس كورونا المستجد، قائلا:" المواطن لديه وعى أمام جائحة كورونا".

واكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ لا يوجد بها أي سلبيات ولا قصور من جانب الحكومة ووزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة كانت يد واحدة تعمل من أجل الحفاظ على المواطنين وتضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مجلس الشيوخ سوف يعمل على تقوية الأداء السياسى فى مصر إثراء العمل البرلماني للصالح العام.

وأشاد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى انتخابات مجلس الشيوخ، معقبًا:" نجحت بامتياز.

واكد "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت بامتياز فى امتحانات الثانوية العامة وانتخابات مجلس الشيوخ وقدمت مشهد رائع فى الرقابة وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ أقل من انتخابات مجلس النواب ولكن تعتبر مشاركة تاريخية فى ظل جائحة كورونا العالمية.

وتابع النائب حديثه:" أن مجلس الشيوخ سيساهم فى ثراء الحياة السياسية وتنوع الخبرات السياسية وظهور وجوه جديدة تقدم خبراتها لمصر".

وأشادت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بأداء الحكومة فى تجهيز انتخابات مجلس الشيوخ خلال الاونة الاخيرة، معقبة:" الحكومة قدمت مجهود رائع فى انتخابات الشيوخ حافظ على سير العملية الانتخابية على أكمل وجه وصحة المواطنين رغم وجود جائحة كورونا.

وقالت" نصر لـ"صدى البلد"، إن مجلس للشيوخ له أهمية كبيرة في دراسة مشاريع القوانين وجميع مشروعات القوانين المكملة للدستور وتخفيف العبء على كاهل مجلس النواب الذى قام خلال الفترة الماضية بمناقشة حزمة كبيرة من القوانين.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن المجلس سيضم نخبة كبيرة من المتخصصين المؤهلين لثراء الحياة السياسية حيث أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ضمن شروط خاصة بالتحاق الاعضاء له من أبرزها أن يكون حاصل على مؤهلات عاليا.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استحقاق دستورى ، وتأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى غرفة ثانية بجوار مجلس النواب.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة ، حيث أنه سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن فترة الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ لم تكن كبيرة ، مشيرا إلى أننا فىمرحلة بناء مصر.

ودعا المواطنين إلى أن تؤدى دورها وواجبها الوطنى فى الإدلاء بصوتها فى مرحلة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لأن الدولة مهددة من جميع الجهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية النواب: قانون الشيوخ يساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر

مصر تنتظر العرس الديمقراطى.. تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ غدا.. نواب يدعون المصريين للمشاركة بكثافة لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته

لـ ثراء الحياة النيابية.. برلماني يدعو جموع الشعب المصرى للمشاركة في انتخابات الشيوخ

البرلمان يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: واجب وطني نص عليه الدستور.. ويؤكدون: يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية

حصاد أول يوم انتخابات لمجلس الشيوخ.. وزير النواب: أهم صور الممارسة الديمقراطية.. محمود فوزي: كورونا مش هتوقف الدولة.. ودعوة لجموع المصريين للمشاركة

إسلام الغزولي: جائحة كورونا لم تعق الدولة المصرية عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد | الصحة: 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و22 وفاة

أخبار الحوادث.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم.. ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم

حسن المستكاوي: كيان النادي الأهلي أكبر من رمضان وغيره .. فيديو

وجهي مشوه.. سيدة تروي كواليس تعرضها للسرقة من سائق توك توك.. فيديو

متى يكون تأخير صلاة العشاء له الأفضلية .. دار الإفتاء تجيب

عمر كمال يشعل إنستجرام بصورة ورسالة رومانسية مع جوهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16