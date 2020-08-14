انتخابات مجلس الشيوخ فى عيون النواب.. سامي المشد: المواطن لديه وعي أمام جائحة كورونا.. أيمن أبو العلا: الحكومة نجحت بامتياز.. ماجدة نصر: له أهمية كبيرة في دراسة مشروعات القوانين

برلماني عن انتخابات الشيوخ: تقوي الأداء السياسى فى مصر

نائب: الشيوخ يظهر وجوه جديدة تقدم خبراتها لمصر

برلمانية عن انتخابات الشيوخ: الحكومة قدمت أداءً رائعا برغم وجود جائحة كورونا

برلماني: مجلس الشيوخ سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من البرلمان









أكد عدد من النواب أن مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ أقل من انتخابات مجلس النواب ولكن تعتبر مشاركة تاريخية فى ظل جائحة كورونا العالمية ، كما أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ سوف يعمل على تقوية الأداء السياسى فى مصر إثراء العمل البرلماني للصالح العام ، كما أوضحوا أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة ، حيث أنه سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب.





فى البداية قال سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ كشفت الستار عن وعى الشعب المصرى رغم فيروس كورونا المستجد، قائلا:" المواطن لديه وعى أمام جائحة كورونا".





واكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ لا يوجد بها أي سلبيات ولا قصور من جانب الحكومة ووزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة كانت يد واحدة تعمل من أجل الحفاظ على المواطنين وتضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.





وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مجلس الشيوخ سوف يعمل على تقوية الأداء السياسى فى مصر إثراء العمل البرلماني للصالح العام.





وأشاد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى انتخابات مجلس الشيوخ، معقبًا:" نجحت بامتياز.





واكد "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت بامتياز فى امتحانات الثانوية العامة وانتخابات مجلس الشيوخ وقدمت مشهد رائع فى الرقابة وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ أقل من انتخابات مجلس النواب ولكن تعتبر مشاركة تاريخية فى ظل جائحة كورونا العالمية.





وتابع النائب حديثه:" أن مجلس الشيوخ سيساهم فى ثراء الحياة السياسية وتنوع الخبرات السياسية وظهور وجوه جديدة تقدم خبراتها لمصر".





وأشادت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بأداء الحكومة فى تجهيز انتخابات مجلس الشيوخ خلال الاونة الاخيرة، معقبة:" الحكومة قدمت مجهود رائع فى انتخابات الشيوخ حافظ على سير العملية الانتخابية على أكمل وجه وصحة المواطنين رغم وجود جائحة كورونا.





وقالت" نصر لـ"صدى البلد"، إن مجلس للشيوخ له أهمية كبيرة في دراسة مشاريع القوانين وجميع مشروعات القوانين المكملة للدستور وتخفيف العبء على كاهل مجلس النواب الذى قام خلال الفترة الماضية بمناقشة حزمة كبيرة من القوانين.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن المجلس سيضم نخبة كبيرة من المتخصصين المؤهلين لثراء الحياة السياسية حيث أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ضمن شروط خاصة بالتحاق الاعضاء له من أبرزها أن يكون حاصل على مؤهلات عاليا.





وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استحقاق دستورى ، وتأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى غرفة ثانية بجوار مجلس النواب.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة ، حيث أنه سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب.





وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن فترة الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ لم تكن كبيرة ، مشيرا إلى أننا فىمرحلة بناء مصر.





ودعا المواطنين إلى أن تؤدى دورها وواجبها الوطنى فى الإدلاء بصوتها فى مرحلة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لأن الدولة مهددة من جميع الجهات.