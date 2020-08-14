بنك المعرفة المصري ينظم ورش عمل عن كيفية كتابة المشروعات البحثية الزراعية عبر هذه الروابط

"أعلن بنك المعرفة المصري ، أنه يمكن الآن التعرف على كيفية كتابة المشروعات البحثية الزراعية من خلال بنك المعرفة المصري





وقالت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة المصري: سجل الآن في ورش العمل من CABI عن طريق بنك المعرفة المصري:

ورشة عمل لمعرفة كيفية اختيار مصدر التمويل والموضوع البحثي المناسبين:

يوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

‏https://bit.ly/2WH8L6g

كما دعا بنك المعرفة المصري لمتابعة ورشة عمل كتابة الجزء البحثي من المشروع بشكل مقنع: يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

‏https://bit.ly/2ZNg9yS

ودعا ايضا لمتابعة ورشة عمل إعداد الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وبرنامج ادارة المشروع: يوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

‏https://bit.ly/3hq1Eab

واشار بنك المعرفة المصري الى امكانية الانضمام لورشة عمل تسليم المشروع، المراجعة، التعاقد واستلام التمويل: يوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

‏https://bit.ly/2WKR7hT

وقال بنك المعرفة المصري : : سيصلكم رابط المحاضرة منتصف ليلة التسجيل وقبل المحاضرة بنصف ساعة على البريد الالكتروني المسجل به.

و يمكن التعرف على باقي الورش المتاحة من خلال موقع بنك المعرفة المصري:

‏https://bit.ly/EKB-Events