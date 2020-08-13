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رئيس جامعة القاهرة يعد طالبة بمنحة دراسية بكلية الطب.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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اسراء صبري
قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سعيد بالإنجاز الذي حققته الطالبة رنا التي استطاعت أن تحصل على 99.6% في الثانوية العامة بالرغم من الظروف الحالية وحققت حلم والدها الذي توفاه الله.


وتابع "الخشت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي أم سي": أتمنى مكتب التنسيق يجيب رنا في جامعة القاهرة، وفي حالة وجودها معنا ستحصل على منحة كاملة من حيث المصاريف الخاصة بسنوات الدراسة.


وأضاف: نتمنى أن نفوز بـ رنا بجامعة القاهرة، وفي حالة دخولها أي جامعة أخرى ستكون محظوظة بها.


وفيما يخص طلاب الثانوية البريطانية في مصر، أوضح أن هذا النظام يعد الأصعب على مستوى العالم من حيث التعليم، معقبا: جامعة كامبريدج أعلنت معايير في بداية الأمر ثم قامت بتطبيق معايير أخرى لا تتفق مع درجات الطلاب.


وشدد على أن جامعة كامبريدج أعطت الفرصة لأباطرة الدروس الخصوصية من خلال تصفية الحسابات التي بينهم على حساب الطلاب ومصالحهم.


وأشار إلى أن هناك فرق طرق التدريس في الثانوية البريطانية التي تعد من أعرق المدارس في العالم وبين الامتحان الخاص بجامعة كامبريدج، موضحا أن السياسة التي اتبعتها جامعة كامبريدج في تقييم الطلاب غبر عادلة.


وطالب الجهات المختصة بالحكومة البريطانية في أن تراجع السياسات غير العادلة التي تتبعها جامعة كامبريدج مع طلابها في مصر.
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