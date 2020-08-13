مصطفى بكري: الرئيس يرغب في وضع حد لفوضى المخالفات.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني عقدت جلسة اليوم بخصوص قانون التصالح بحضور مندوبين من الوزارات.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس يرغب في وضع حد للفوضى التي كانت موجودة خلال العقود السابقة في ملف المخالفات.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: "توقف أمام كلمات قالها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، وحديثه عن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وأكد أنه تحمل الكثير ودافع عن ثوابت الدولة ووقف بكل قوة دفاعا عن حق مجلس النواب في إصدار القوانين".



