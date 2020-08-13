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ديني

انطلاق مسابقتي تجويد القرآن الكريم والتحدث باللغات الأجنبية لوافدي الأزهر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:04 م
انطلاق مسابقتي تجويد
انطلاق مسابقتي تجويد القرآن الكريم والتحدث باللغات الأجنبية
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محمد شحتة
انطلقت اليوم مسابقتا (تجويد القرآن الكريم) و (التحدث باللغات الأجنبية) للطلاب الوافدين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز ، وتهدف المسابقتان إلى تنمية المواهب الفردية المتنوعة وتطويرها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.


وخلال المسابقة قام الطلاب بعرض قدراتهم على فهم أحكام التجويد والتحدث باللغات الأجنبية المختلفة على لجنة التحكيم المكونة من:

أولًا: أعضاء لجنة تحكيم مسابقة تجويد القرآن الكريم:
الدكتورة اعتماد عفيفي أستاذ القراءات والتجويد بقسم أصول اللغة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، والشيخ محمد فوزى البربري إمام جامع الأزهر، والشيخ محمد رشاد زغلول إمام جامع الأزهر.


ثانيًا: أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التحدث باللغات الأجنبية: الدكتور كمال عبدالسلام بريقع منسق عام بمركز حوار الأديان- الأزهر الشريف، والدكتور عبدالرحمن فودة رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالفتاح مدرب معتمد بالمجلس البريطاني الثقافي وجامعة عين شمس وعضو مركز التطوير.


وأشاد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة تجويد القرآن بمستوى الطلاب المتقدم وأكدوا على مدى إدراك المتسابقين لفهم معاني القرآن وقدرتهم المتميزة في تجويده وتلاوته وعلى براعة أصواتهم.


أما بالنسبة لمسابقة التحدث باللغات الأجنبية فقد أشار محكموها إلى أنها مسابقة مهمة لتحقيقها التواصل بين الوافدين فاللغة وعاء الفكر، ووسيلة من وسائل التعبير ولا وجود لحضارة إنسانية ولا لقوة ثقافية إلا بمعرفة اللغات المختلفة.

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