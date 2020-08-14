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اقتصاد

ارتفاع معدلات السيولة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 5ر12 مليار جنيه من خلال تداول 523ر2 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت8ر4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت477ر1 مليار ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 92ر54% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو08ر45 % خلال اسبوع.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6ر 85% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على7.6 % والعرب على 8ر 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
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