ميدو: "رمضان صبحي صور إعلان خاص بـ راعي للأهلي وتاني يوم راح بيراميدز"

قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، إنه تحدث مع اثنين من مجلس إدارة الأهلي وابديا استياءهما من تصرف رمضان صبحي









وأضاف أحمد حسام ميدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اول امبارح رمضان صبحي صور للنادي الأهلي وحصل على 4 مليون جنيه وصور الاعلان على انه مستمر مع النادي الاهلي". اعلان خاص بـ راعيللناديالأهليمليون جنيه





وتابع احمد حسام ميدو:" ثاني يوم بعد تصوير الإعلان اعلن رمضان صبحي رغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز".





وأكمل احمد حسام ميدو:" المعلن يطالب النادي الأهلي بغرامة لان الإعلان لم يصبح له قيمة عقب إعلان رمضان رغبته في الانتقال إلى بيراميدز".





ولفت أحمد حسام ميدو :" تحدثت أمس مع تركي آل الشيخ واكد لي انه لا علاقة له برحيل رمضان صبحي عن النادي الاهلي".



