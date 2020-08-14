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حوادث

حبس مسجل خطر لحيازته ربع كيلو هيروين فى عين شمس

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة عين شمس الجزئية حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ربع كيلو هيروين وفرد خرطوش.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكانت قد وجهت مباحث القاهرة ضربة موجعة لمروجى المخدرات من الهيروين والفودو والحشيش قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

ففى عين شمس، تمكن المقدم أحمد طارق رئيس مباحث القسم من القبض على مسجل خطر بحوزته ربع كيلو هيروين  وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول.
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