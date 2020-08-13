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أخبار العالم

جريمة جديدة.. طائرات تركية تقصف مركبة في الداخل العراقي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر لفضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن قصف طائرات تركية لمركبة في محافظة دهوك بكردستان العراق. 


ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تأكيده أن بلاده تمتلك أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية.


وكانت طائرة مسيرة تركية شنت ضربة داخل الأراضي العراقية قبل يومين، استهدفت اجتماعًا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسئولين بحزب العمال الكردستاني.


وقال الصحاف إن "من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، الورقة الاقتصادية، والورقة الأخرى هي الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".


وأضاف الصحاف أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية الكبيرة العاملة في العراق، كما أن العراق من المستوردين الأوائل من تركيا".
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