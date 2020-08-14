أحمد موسى يكتب: إسقاط الدول بدون جيوش

كتب الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى مدير تحرير الأهرام، في عدد اليوم الجمعة، على صفحات جريدة الأهرام مقاله الأسبوعي بعنوان "إسقاط الدول بدون جيوش" .





وجاء نص المقال، كالتالي:





عندما نتأمل الأوضاع في المنطقة العربية وما وصلت إليه بعض الدول من تقسيم وفشل بأيدي أبنائها والذين نفذوا مخطط هؤلاء المستعمرين دعاة الفوضى، ممن عمدوا لتزييف العقول بكلمات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسماح بقتل الناس، من جانب هؤلاء ويطلقون على تلك الجرائم العنف الثوري، وليست أعمالا إرهابية لتنفيذ الديمقراطية المزعومة التي تستبيح دماء البشر، وحتى أعراضهم، ويساعدون في عدم استقرار الدول مما يؤدي لسهولة سقوطها وتفتيتها وتدخل بعض الدول على أجزاء منها أو تتولى جماعات إرهابية تتلقي الدعم المالي والسلاح بالسيطرة أيضا على أقاليم ومناطق شاسعة من الدول التي تكون هدف المخطط، وأمامنا بشكل لا لبس فيه، سوريا وليبيا واليمن لكنهم فشلوا في أن تكون مصر ضمن المخطط التآمري، الذي تم الإعلان عنه من خلال كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في مؤتمرين سواء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أو في مملكة البحرين عام 2005 عندما ذكرت مصطلح الشرق الأوسط الكبير، والفوضى الخلاقة، لم تكن تلك الأفكار وليدة اللحظة، بل منسقة ومجهزة ضمن استهداف الدول العربية والإسلامية التي يريد النظام العالمي إخضاعها للسيطرة وعدم السماح بأن يكون لها دور فاعل سوی ما يرسم لها، خلال التسعينيات من القرن الماضي بدأ الحديث عن حروب الجيل الرابع، وهو جيل جديد من الحروب لا تستخدم فيه المقاتلات والدبابات أو الجيوش العسكرية، بل سلاحه الرئيسي الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن الشعوب والدول المستهدفة والقيام بعمليات التجنيد والتدريب لمجموعات من تلك الدول على كيفية استخدام التكنولوجيا، ومسمى الحرب اللاعنيفة والعنف الثوري، وطرح شعارات منسقة ومجهزة لاستخدامها عند التكليف بتنفيذ الخطة، على أن تكون شعارات معبرة عن قضايا حقيقية داخل تلك الأوطان لالتقاف الناس حولها، ولتنجح الفكرة، وما حدث في ۲۰۱۱ في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن، كان هو النموذج للحرب الحديثة لتدمير الدول وإسقاطها.





واعتمد فيها المخطط على هز الثقة في أنظمة الحكم والتمهيد لذلك بفتح الحوار مع التنظيمات المتطرفة، ومن لديهم أيديولوجيات والإعلان بشكل رسمي أن الولايات المتحدة سوف تتعامل مع الإخوان إذا وصلوا للحكم، وكانت تلك الشرارة، التي منحتها أمریکا لهذا التنظيم المجرم لينقض على الأوطان في الدول المستهدفة ومنها مصر، تنفيذا لخطة الصهيوني برنارد لويس الذي قال: علينا تدمير هذه الدول بإعادة تقسيمها دويلات طائفية وعشائرية، ويجب ألا تستمر مصر دولة قوية، لأن قوتها خطر على الكيان الصهيوني، فيجب العمل على تدمير الجيوش المجاورة لإسرائيل، ويكون من خلال تدريب عملاء من هذه الدول يتولون تدمير جيوشهم بأيديهم مع تقديم الدعم إليهم، لإيجاد عدم استقرار ومساعدة العناصر المدربة . الإرهابية . بالسيطرة على أجزاء من هذه الدول، وهو ما نراه حاليا فقد نجحت الخطة في سوريا وليبيا والعراق، لكنها فشلت في مصر بسبب قوة جيشها ووحدة الشعب المصرى ووقوفه وراء مؤسسات بلده، وجاء فشل هذا المخطط في ثورة 30 يونيو ۲۰۱۲ ، والتي أجهضت حلم الصهيوني برنارد لويس بتفكيك الجيش المصري من خلال تنظيم الإخوان الإرهابي، وباقي التنظيمات التي يتم دعمها دوليا بالمال والسلاح.





الحروب الحالية أصبحت بدون جيوش نظامية، إنما باستخدام كتائب الكترونية منظمة تنشر الشائعات وتسيطر على العقول وتمهد الأرض للتدخل الخارجي من خلال تقارير كاذبة عن الأوضاع الداخلية، والتي شرحها الاستراتيجي الأمريكي ماكس ماندارینج، في إسرائيل خلال محاضرة له ۲۰۱۲ ، وذكر أنه علينا العمل على منهج حروب بدون جيوش، للوصول للدول الفاشلة غير المستقرة، ودعم مجموعات مسلحة لتسيطر على مناطق في هذه الدول، وهذه عملية تنفذ ببط وبهدوء وبشكل منظم باستخدام مواطني الدولة التي يتم استهدافها، وتصل في النهاية إلى خضوع هذه الدولة التنفيذ ما يطلب منها دون أي تدخل عسكري خارجي، -أرادت جماعة الإخوان الإرهابية تطبيق هذا النموذج في ۲۰۱۳ في ميدان الشهيد هشام برکات، رابعة العدوية سابقا وفي شمال سيناء ورفح والشيخ زويد.