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حوادث

حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين في الشروق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:03 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الجنائي لفحصها وأعداد تقرير عنها.

وكانت مباحث القاهرة وجهت ضربة موجعة لمروجى المخدرات من الهيروين والفودو والحشيش قبل ترويجهم على عملائهم بالقاهرة ، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وتمكن المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث الشروق من ضبط عاطل حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته ربع كيلو هيروين و مبلغ مالى و 3 هاتف محمول .

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