AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما كيلو فودو بالمطرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:03 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كيلو من مخدر الفودو وسلاح أبيض "مطواة" قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الجنائي لفحصها وأعداد تقرير عنها.

وكانت قد وجهت مباحث القاهرة ضربة موجعة لمروجى المخدرات من الهيروين والفودو والحشيش قبل ترويجهم على عملائهم بالقاهرة ، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وكان قد تمكن المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين وبحوزتهما كيلو من مخدر الفودو وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 تشكيلات عصابية فى حملة أمنية بالقليوبية

حبس شقيقين يتاجران فى الهيروين والفودو بالمطرية

ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس 5 أشخاص لحيازتهم 1.5 كيلو فودو في حدائق القبة

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بقليوب

ضربة موجعة لمروجى المخدرات.. القبض على ٩ مسلحين بحوزتهم هيروين وفودو وحشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

صورة نادرة لـ الراحل سناء شافع وزوجته ندى بسيوني وابنتهما.. شاهد

إسلام الشاطر يوجه رسالة قوية لـ رمضان صبحي .. شاهد

تامر أمين لـ رمضان صبحي: هتلف تلف وهتعمل زي الحضري.. فيديو

مى حلمى عن انفصالها عن محمد رشاد: عرفت من السوشيال ميديا

قراءة هذه السورة بعد الفجر يجعل الله يستجيب لك

الغرفة التجارية عن الذهب: هو الملاذ الآمن للاستثمار..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16