حبس عاطلين لحيازتهما كيلو فودو بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كيلو من مخدر الفودو وسلاح أبيض "مطواة" قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الجنائي لفحصها وأعداد تقرير عنها.





وكانت قد وجهت مباحث القاهرة ضربة موجعة لمروجى المخدرات من الهيروين والفودو والحشيش قبل ترويجهم على عملائهم بالقاهرة ، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.





وكان قد تمكن المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين وبحوزتهما كيلو من مخدر الفودو وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.