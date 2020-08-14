حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس مسجلين خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية مخدر الحشيش وبندقية خرطوش و39 طلقة لذات العيار قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الجنائي لفحصها وأعداد تقرير عنها.





وكانت قد وجهت مباحث القاهرة ضربة موجعة لمروجى المخدرات من الهيروين والفودو والحشيش قبل ترويجهم على عملائهم بالقاهرة ، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.





وكان قد تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم المقطم من ضبط مسجلين خطر وبحوزتهما كمية مخدر الحشيش وبندقية خرطوش و39 طلقة لذات العيار ومبلغ مالى و سيارة مستأجرة.