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فن

مدحت صالح: سعيد باستقبال الجمهور في دار الأوبرا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أحيا المطرب مدحت صالح، حفلا غنائيا، اليوم الخميس، في دار الأوبرا المصرية وسط حضور بالنسبة المسموح بها من الجمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقدم مدحت صالح، عددا من أبرز الأغاني من بينها "أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى" وغيرها، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

يذكر أن مدحت صالح، أبدى في بيان لدار الأوبرا، سعادته باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا بعد عودة الروح للأنشطة الإبداعية، مؤكدا أن مسرح النافورة يعد إنجازًا جديدًا يثرى دنيا الثقافة والفنون فى مصر.
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