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محافظات

تجارة بصحة المواطن.. جمع 93 طن لحومًا فاسدة في أسبوع بالقاهرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:44 م
لحوم فاسدة- ارشيفية
لحوم فاسدة- ارشيفية
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عبد العزيز جمال


أطلقت مديرية التموين بالقاهرة حملات مكثفة خلال أول أسبوع شهر أغسطس الجاري، في اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة شن حملات مكثفة لضبط الأسواق و التصدي لمحاولات البعض ضخ سلع غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات في الأسواق.


وتمكنت الحملات من ضبط  11.250 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتم تحرير محضر رقم 5932 قسم السيدة زينب ، فضلا عن ضبط 7 أطنان لحوم مجمدة و1،250 طن لحوم مفرومة و 800 كجم لحم حواوشي غير مدون عليها بيانات وتم تحرير محضر رقم 2271 قسم القطامية.


كما تم ضبط 6.100 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 10548 قسم المطرية ،و ضبط 2.300 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 12655 قسم البساتين ، فضلا عن  ضبط 1.679 طن لحوم مجمدة لا يملك صاحب المتجر المستندات الدالة على حيازتها وتم تحرير محضر رقم 9378 قسم النزهة ، و  ضبط 250 دجاجة زنة 1.5 كجم غير مدون عليها بيانات او تاريخ إنتاج وصلاحية وتم تحرير محضر رقم 2249 قسم القطامية.


كما تم ضبط 110 دجاجات زنة 1كجم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 7422 قسم مصر القديمة ، وضبط 1،023 طن كبدة مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 1382 قسم شبرا ، و ضبط 1،840 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 3564 قسم مدينة نصر .


كما شملت الحملات ضبط 1.7 طن كبدة و  1،8 طن لحوم قطع زو 650 كجم لحوم مفرومة غير مدرج عليها ايه بيانات إنتاج وصلاحية وتم تحرير محضر رقم 1939 قسم القطامية ، كما تم ضبط 1.487 طن لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 2367 قسم عين شمس ، علاوة على  ضبط 30 طن لحوما و 22 طن دجاج مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 19725 قسم مدينة نصر اول.



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